"Никой не те харесва, дръж се като човек" (ВИДЕО)

Грозен скандал в женския тенис. Мария Сакари победи в два сета Юлия Путинцева на турнир в Германия и първоначално двете показаха възпитание на мрежата. Но след задължителния поздрав феновете станаха свидетели на размяна на обидни думи заради... дължината на ръкостискането.

Гъркинята Сакари изглежда крайно недоволна, а на видео от спречкването се чува, че тя иска от съперничката си "да се държи като човек". Путинцева й отвръща, че го прави, а после с жест й показва да я остави на мира.

Заради музиката на корта не се чува целият диалог между двете тенисистки. Но отговорът на Путинцева не се харесва на Сакари и тя я следва до скамейката.

Not Maria and Putintseva almost got into a fight at the net pic.twitter.com/yEaUF4AYNi