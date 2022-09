"Новият крал на тениса"

"Роди се звезда" и "Има нов крал на тениса" украсиха кориците на част от най-реномираните спортни всекидневници в понеделник сутрин.

19-годишният Карлос Алкарас спечели US Open след успех на финала срещу Каспер Рууд, а с играта си заслужи похвали и от световни звезди на тениса като Род Лейвър.

"Поздравления, Карлос, за първия ти трофей от Големия шлем. Както и за това, че си номер едно в света. Невероятна година за теб, а знаем, че това е само началото! Едно голямо браво за Каспер - гордеем се с теб! Продължавай напред, ще имаш още много финали!", написа пък Рафаел Надал в социалните мрежи.

Felicidades @carlosalcaraz por tu primer Grand Slam y por el número 1 que es el colofón a tu primera gran temporada que estoy seguro serán muchas más!

Great effort @CasperRuud98 !very proud of you! Tough luck today but amazing tournament and season! Keep going!