Освиркаха Яник Синер на US Open (ВИДЕО)

Твърди се, че за всичко са виновни физиотерапевтът Джакомо Налди и още един човек от щаба - Умберто Ферара - и двамата вече не са част от щаба на тенисиста.

Стероидът е попаднал в тялото през кожата, пренесен е от физиотерапевта, докато го е масажирал.

"Все още не е лесно. Минавам през това ден след ден...Щастлив съм, че съм тук", лаконично коментира реакцията на феновете след мача Синер.

Jannik Sinner gets booed in his first match back after the news that he failed two drug tests. pic.twitter.com/brVISynbZ8