Първо си призна, че е гей, сега го наказаха за черно тото

Френският тенисист Максанс Бровил беше наказан за 7 години, защото не е съдействал по време на разследване за уредени мачове.

Бровил е на 25 години и с партньора си Фабиен Ребол станаха първата гей двойка в мъжкия тенис, когато преди два месеца публикуваха обща снимка

Освен наказанието до 2030 г., той ще трябва да плати и $5000.

Looks like we (finally) have LGBTQ+ representation from an active ATP player



Fabien Reboul, the doubles World No. 54, posts this IG story with fellow French player, Max Broville.



Note: nothing’s been confirmed from either, but this could be a big step for men’s tennis. pic.twitter.com/YMEoYH4Mqh