Венци Стефанов преди ЦСКА: Мачът е троен, ако съдийството не е едностранно...

Не съм Ванга, каза президентът на Славия

Lap.bg

Не съм леля Ванга да знам за мача с ЦСКА, казах го вече. Ако се раздаваме, ако съдийството не е едностранно като сега - всичките картони бяха само за Славия, а нарушенията бяха и от двете страни. Така ли беше? Забелязахте ли? Ако се раздават, резултатът може да бъде 1 х 2", коментира президентът на Славия Венцеслав Стефанов след победата на "белите" над Арда с 2:0 в двубой от 6-ия кръг в Първа лига.

Това е профилът, лицето тепърва трябва да дойде. Било каквото било, оттук натам сигурно нещата ще изглеждат по различен начин. Не съм леля Ванга да знам дали ще пренесем доброто си представя и срещу ЦСКА.

ЦСКА разкара поредния ненужен

Дай боже, ако играят така и се раздават, много е вероятно. Такава победа дава самочувствие на нашия отбор и увереност, че могат да побеждават всеки“, доволен бе Стефанов след мача на стадион Александър Шаламанов“.

Снимка: Lap.bg

Искри с коя публика? Някои! Някои! Тях не ги считам за слависти. Какво целят ли? Попитайте ги тях. Първите седем години са много важни в развитието на един човек. Когато имаш пропуски там, допускаш и след това в живота си много грешки. Така мисля аз“, каза Стефанов за напрежението, което имаше между него и феновете на Славия.

ЦСКА остана един от двата отбора без победа след 6-ия кръг в елита. Това стана факт именно след като Славия записа първия си шампионатен успех.

"Червените" са предпоследни в класирането. Другият тим без победа в елита през този сезон е Спартак Варна, който обаче има с точка повече от тима на Душан Керкез.

Кой е виновен за най-лошия старт на ЦСКА от 41 години насам? (АНКЕТА)

криза цска славия победа венци стефанов класиране ванга първа лига Душан Керкез стадион Александър Шаламанов

