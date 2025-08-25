Ботев Пловдив подписа с юноша на Арсенал

Солиден трансфер в Ботев Пловдив. "Канарчетата" привлякоха юношата на Арсенал Армстронг Око-Флекс, който идва от Цюрих. 23-годишният атакуващ флангови футболист е бивш младежки национал на Ирландия. Око-Флекс е попълнение №14 в лятната селекция на “канарчетата”. В днешния следобед крилото тренира с новите си съотборници.

Играл е още за Селтик, Уест Хем, Суонзи и Цюрих

Роденият в Дъблин играч е юноша на Арсенал, като е играл още за Селтик, Уест Хем, Суонзи и Цюрих. Освен богатата си кариера на клубно ниво, крилото има мачове за Англия и Ирландия в юношеските и младежки национални отбори.

Армстронг Око-Флекс ще играе с №23 в най-стария български футболен клуб.

Снимка: botevplovdiv.bg

На фона на този трансфер, Ботев Пловдив е със забрана за привличане на нови футболисти в следващите 3 трансферни прозореца, която им бе наложена от ФИФА на 18 август заради неизплатени задължения.

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK