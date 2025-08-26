16-годишен спаси Ливърпул от резил срещу Нюкасъл (ВИДЕО)

Висшата лига едва сега започва, но Ливърпул не се бави с драмата. След победата с 4:2 срещу Борнемут в първия кръг, сега мърсисайдци спечелиха с 3:2 като гост на Нюкасъл в луд мач с червен картон и гол късно в добавеното време на "Сейнт Джеймсис Парк".

Епична драма

Още от първата минута можеше да се усети напрежението на терена, като работата на главния съдия Саймън Хупър изобщо не беше лесна. Общо 32 нарушения бяха извършени през цялата среща. Последният мач във Висшата лига с повече от 32 фала бе между Астън Вила и Брайтън през сезон 2023/24, когато бяха записани 40.

А според OPTA, топката е била в игра в едва 40,8% от времето, което е най-ниското постижение от февруари 2010 г. Тогава Стоук Сити побеждава Блекбърн с 3:0, а топката е била в движение само в 40% от мача.

Нюкасъл водеше инициативата в мача, но въпреки това Ливърпул поведе в 35' с далечен удар на Райън Гравенберх, който дебютира през този сезон. В края на първата част Антъни Гордън бе изгонен след намеса на ВАР за грубо влизане в краката на капитана на мърсисайдци Върджил ван Дайк.

23 секунди след началото на второто полувреме Юго Екитике удвои резултата, вкарвайки второто си попадение за Ливърпул във Висшата лига. Интересното беше, че голът падна толкова бързо, че мениджърът на "червените" Арне Слот пропусна да го види, понеже все още не бе излязъл от съблекалнята.

Това обаче само амбицира отбора на Еди Хау. Капитанът на "свраките" Бруно Гимараеш върна един гол в 57', след грешка на Милош Керкез. Въпреки че беше с 10 души на терена, Нюкясъл притисна съперника си и заслужено стигна до изравнителен гол 2 минути преди края на редовното време чрез Уилям Осула.

Радостта на Нюкасъл обаче не се задържа дълго, защото в десетата минута на добавеното време 16-годишният Рио Нгумоа записа името си със златни букви в историята на Висшата лига.

Влезлият преди едва 5 минути млад талант вкара първото си попадение в елита на Англия, смълчавайки "Сейнт Джеймсис Парк". Англичанинът, който ще навърши 17 след 3 дни, стана четвъртият най-млад голмайстор в историята на Висшата лига. Преди него са Джеймс Вухан, Джеймс Милнър и Уейн Рууни.

Мохамед Салах пък се отчете с асистенция, като интересното е, че в 6 поредни мача срещу този съперник египтянинът реализира поне по едно голово подаване.

Така Ливърпул се присъединява към Арсенал и Тотнъм на върха във Висшата лига след първите два кръга. За мърсисайдци следва дерби именно срещу Арсенал преди паузата за националните отбори.

