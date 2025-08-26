bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Футбол Световен футбол

16-годишен спаси Ливърпул от резил срещу Нюкасъл (ВИДЕО)

Рио Нгумоа вкара в 90'+10, за да измъкне победата

16-годишен спаси Ливърпул от резил срещу Нюкасъл (ВИДЕО)
Reuters

Висшата лига едва сега започва, но Ливърпул не се бави с драмата. След победата с 4:2 срещу Борнемут в първия кръг, сега мърсисайдци спечелиха с 3:2 като гост на Нюкасъл в луд мач с червен картон и гол късно в добавеното време на "Сейнт Джеймсис Парк".

Епична драма

Още от първата минута можеше да се усети напрежението на терена, като работата на главния съдия Саймън Хупър изобщо не беше лесна. Общо 32 нарушения бяха извършени през цялата среща. Последният мач във Висшата лига с повече от 32 фала бе между Астън Вила и Брайтън през сезон 2023/24, когато бяха записани 40.

А според OPTA, топката е била в игра в едва 40,8% от времето, което е най-ниското постижение от февруари 2010 г. Тогава Стоук Сити побеждава Блекбърн с 3:0, а топката е била в движение само в 40% от мача.

Нюкасъл водеше инициативата в мача, но въпреки това Ливърпул поведе в 35' с далечен удар на Райън Гравенберх, който дебютира през този сезон. В края на първата част Антъни Гордън бе изгонен след намеса на ВАР за грубо влизане в краката на капитана на мърсисайдци Върджил ван Дайк.

23 секунди след началото на второто полувреме Юго Екитике удвои резултата, вкарвайки второто си попадение за Ливърпул във Висшата лига. Интересното беше, че голът падна толкова бързо, че мениджърът на "червените" Арне Слот пропусна да го види, понеже все още не бе излязъл от съблекалнята.

Това обаче само амбицира отбора на Еди Хау. Капитанът на "свраките" Бруно Гимараеш върна един гол в 57', след грешка на Милош Керкез. Въпреки че беше с 10 души на терена, Нюкясъл притисна съперника си и заслужено стигна до изравнителен гол 2 минути преди края на редовното време чрез Уилям Осула.

Радостта на Нюкасъл обаче не се задържа дълго, защото в десетата минута на добавеното време 16-годишният Рио Нгумоа записа името си със златни букви в историята на Висшата лига.

Влезлият преди едва 5 минути млад талант вкара първото си попадение в елита на Англия, смълчавайки "Сейнт Джеймсис Парк". Англичанинът, който ще навърши 17 след 3 дни, стана четвъртият най-млад голмайстор в историята на Висшата лига. Преди него са Джеймс Вухан, Джеймс Милнър и Уейн Рууни.

Мохамед Салах пък се отчете с асистенция, като интересното е, че в 6 поредни мача срещу този съперник египтянинът реализира поне по едно голово подаване.

Така Ливърпул се присъединява към Арсенал и Тотнъм на върха във Висшата лига след първите два кръга. За мърсисайдци следва дерби именно срещу Арсенал преди паузата за националните отбори.

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK

Тагове:

футбол ливърпул драма нюкасъл червените висша лига мохамед салах мърсисайдци свраките върджил ван дайк Арне Слот бруно гимараеш Юго Екитике рио нгумоа раян гравенберх сеийнт джемсис парк

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

Венци Стефанов преди ЦСКА: Мачът е троен, ако съдийството не е едностранно...

Венци Стефанов преди ЦСКА: Мачът е троен, ако съдийството не е едностранно...
Драма в Босфора: Руски плувец изчезна

Драма в Босфора: Руски плувец изчезна
Счупени ракети и нерви: Медведев вилнее в Ню Йорк (ВИДЕО)

Счупени ракети и нерви: Медведев вилнее в Ню Йорк (ВИДЕО)
Феновете на Левски изкупиха всички билети за реванша с АЗ Алкмаар

Феновете на Левски изкупиха всички билети за реванша с АЗ Алкмаар

Последни новини

Ботев Пловдив подписа с юноша на Арсенал

Ботев Пловдив подписа с юноша на Арсенал
Венци Стефанов преди ЦСКА: Мачът е троен, ако съдийството не е едностранно...

Венци Стефанов преди ЦСКА: Мачът е троен, ако съдийството не е едностранно...
Заедно за България! Продадоха 37 000 за мача с Испания

Заедно за България! Продадоха 37 000 за мача с Испания
Недохранено дете, което живееше с 23 куни на ден: Спомням си бомбардировките и страха

Недохранено дете, което живееше с 23 куни на ден: Спомням си бомбардировките и страха
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV