Заедно за България! Продадоха 37 000 за мача с Испания

Ламин Ямал, Родри и Нико Уилямс идват в София

Заедно за България! Продадоха 37 000 за мача с Испания
От Българския футболен съюз се похвалиха, че 37 000 билета за световната квалификация България - Испания са продадени. "Лъвовете" посрещат Ла Фурия на 4 септември на Националния стадион "Васил Левски".

В групата ни са още Турция и Грузия. След 10 дни селекцията на Илиан Илиев стартира пътя към Мондиал 2026 с домакинство на испанците, водени от звезди като Ламин Ямал, Педри, Нико Уилямс, както и все още актуалния носител на "Златната топка" Родри.

800 лв. е най-скъпият билет

Най-скъпи са ВИП пропуски за най-централните ложи, които са по 800 лева. За останалите места около тях цените са по 300 лева.

Зад вратите в секторите "Г" и "Б" ще се влиза за по 60 лв., а място в ъгловите сектори, наричани "лъвчетата", струва по 90 лева.

Билет за сектор "А" извън местата под козирката е 150 лева, а отсреща, в сектор "В", цената е 100 лв.

"Остават по-малко от 2 000 билета. Можеш да вземеш своя пропуск още сега и да станеш част от най-дългоочакваното футболно събитие на годината! А то ще започне с уникална хореография по трибуните на Националния стадион “Васил Левски”! Заедно За БЪЛГАРИЯ", пишат от БФС.

