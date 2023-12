Ракът се върна: Битката за живот на тенис легендата Крис Евърт

Носителката на 18 титли от турнирите от Големия шлем Крис Евърт обяви, че ракът на яйчниците ѝ се е върнал. Това се случва 11 месеца, след като веднъж го бе преборила.

68-годишната легенда съобщи, че няма да може да бъде част от екипа на ESPN за предстоящия Australian Open, защото е започнала лечение.

"Макар и това да е диагноза, която никога не съм искала да чуя, се чувствам късметлийка, че ракът е в ранен стадий. Тази седмица се подложих на операция. Лекарите откриха ракови клетки в същата тазова област. Всички клетки бяха премахнати и започнах химиотерапия", каза американката, родена на 21 декември 1954 г. във Форд Лодърдейл, Флорида.

"Since I was first diagnosed with cancer two years ago, I've been very open about my experience. I wanted to give all of you an update. My cancer is back. While this is a diagnosis I never wanted to…