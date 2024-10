С 6 милиона по-богат: Синер №1 и при шейховете!

Дни след като спечели Мастърса в Шанхай, Яник Синер ликува и на турнира в Саудитска Арабия, побеждавайки на финала Карлос Алкарас - 6:7(5), 6:3, 6:3.

Синер, който си тръгва от Рияд с 6 милиона долара по-богат, пласира повече асове (5/2) и печеливши удари (23/20), като в същото време направи по-малко двойни (0/2) и непредизвикани грешки (14/16).

Лидерът в ранглистата спечели 71% от точките си на първи сервис (52/73) и оползотвори пет от 13-те си възможности за пробив (38%), докато Алкарас реализира и двата брейкпойнта, които се откриха пред него.

Even Carlos had to applaud



Jannik Sinner hits a picture perfect lob for the @BetMGM shot of the day!#SixKingsSlam pic.twitter.com/PVIO4swjXT