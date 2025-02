Шок за Новак Джокович в Доха (ВИДЕО)

Шок за Новак Джокович! Носителят на 24 трофея от Големия шлем отпадна още на старта в Доха, след като отстъпи с 0:2 сета (6:7 /4/, 2:6) на Матео Беретини (Италия). Двубоят продължи малко повече и час и половина.

Така Ноле - поставен под №3 в схемата, се сбогува с катарската столица ден след най-добрия български тенисист Григор Димитров.

Matteo Berrettini hits an INCREDIBLE shot against Djokovic in Doha.



Backwards facing spinning passing shot?



Not something you see every day.



On FIRE.



pic.twitter.com/KNcnvNKl25