Тайнственият буркан на Джокович

Новак Джокович със сигурност още анализира представянето си на финала в Маями след загубата от Якуб Менших с 6:7(4), 6:7(4). Сърбинът изпусна засега възможността да спечели стотната си титла в кариерата.

Но в едно можем да бъдем сигурни! Причината за поражението от 19-годишният чех не са потните му длани!

Новак използва старо изпитано средство в горещо Маями. В разгара на мача той помоли, с разрешение на съдията, едно от момчетата, които гонят топките, му донесе от съблекалнята... буркан.

Стъклен, прозрачен, с черна капачка и пълен с нещо, което озадачи зрителите.

Ноле напълни джобовете си с него и натри ръцете си.

So humid that #Djokovic channeling Lendl and going with the sawdust to improve his grip#tennistv pic.twitter.com/CCzO4qyipX