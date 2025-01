Татко Ноле: "Много ви обичам, но е време да спите" (ВИДЕО)

Новак Джокович прекара над 3 часа и половина на централния корт в Мелбърн, за да си осигури място на полуфинала на Откритото първенство на Австралия за 12-ти път в своята кариера и да продължи да преследва мечтаната 25-та титла от Големия шлем.

И веднага след победата си над Карлос Алкарас в четири сета той... смъмри децата си.

На трибуните за сблъсъка присъстваха съпругата на сръбския ас Йелена, както и Стефан (11 години) и Тара (7 години).

You're on the clock, Novak



Tara Djokovic's reaction to her Dad's late-night match is priceless #AusOpen • #AO2025 pic.twitter.com/QqBKcAWi5h