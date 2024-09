Той ѝ посвети трофей, тя почина две седмици по-късно

Траур в семейството на световния №1 в мъжкия тенис Яник Синер. Леля му - 56-годишната Меги Раучеге, е починала в събота, губейки продължителната битка с рака.

Италианецът посвети титлата си на US Open именно на сестрата на майка си, която го е гледала през летата като малък и го е водила на първите ски и тенис състезания, докато родителите му са работели.

Тогава световният номер едно заяви, че леля му е един от най-важните хора в неговия живот и не знае колко още време му остава с нея, след което пожела на всички в публиката да бъдат във възможно най-добро здраве.

