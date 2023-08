Триумф след две раждания и 4 години извън корта

Изминаха 3 години. 33-годишната екс водачка в световната ранглиста пристигна в Ню Йорк без тежест от големи очаквания. Започна с 2:0 (6:3, 6:2) срещу рускинята Татяна Прозорова, преди отстраняването на №11 в света - Квитова след 2:0 (7:5, 7:6/5/).

Caroline Wozniacki after beating Petra Kvitova:



“It’s a dream come true. If you asked me 3 years ago, I would’ve said I’ll never be back here playing on this court.’ To be back & beat world #11 feels very very special. Thank you everyone for coming out. It means so much to me"pic.twitter.com/yQchmHUI9B