Усмивки и сълзи: Емоционалното сбогуване на Маестрото с любимия тенис

Вече е официално. Роджър Федерер се сбогува с професионалния тенис. Маестрото и Рафаел Надал загубиха с 6:4, 6:7(2), 9:11 срещу Джак Сок и Франсис Тиафо в емоционален мач на турнира "Лейвър къп" в Лондон.

Двубоят в препълнената "О2 Арина" беше оспорван, а в паузите, съвсем логично, отекваха подвиквания и скандирания от трибуните с думите "Обичаме те, Роджър".

