Волейбол Публикувано в Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Алекс Николов: Да бъдем реалисти, няма как да се очаква финал Волейболните национали се прибраха след отпадането си в Лигата на нациите

Волейболните национали стъпиха на родна земя, след като приключиха участието си в Лигата на нациите. "Лъвовете" завоюваха осмата позиция, след като спечелиха седем мача и останаха само на крачка от класиране за финалните етапи.

Един от лидерите - Александър Николов, сподели, че чувството на неудовлетворение надделява след края на турнира, но присъстват и позитиви. Той припомни, че постигнатото класиране е най-доброто в Лигата на нациите.

"Нивото вече го има. Волейболът го има", доволен е той.

Топреализаторът допълни, че предвид деветото място в световната ранглиста е нереалистично българската публика да очаква класиране за финалите. "Ние сме отбор в топ 10, няма как да се очаква от такъв отбор да стигне на финал, но може да се борим за медали.".

Капитанът Алекс Грозданов също обяви, че е доволен от резултатите. "Мотивацията не е проблемът, а по-скоро младостта на нашия отбор и емоционалното изцеждане. Отборът е млад и има още какво да учи емоционално и за запазването на концентрация във важните мачове."

Селекционерът Джанлоренцо Бленджини вижда прогрес в тима спрямо миналата година. "Много хора ще кажат, че загубата от Франция е резултат от липсата на психологическа издръжливост, но има един много важен фактор - този мач се изигра само 18 часа след двубоя срещу САЩ, в който момчетата изразходваха много сили", коментира италианският специалист.

"Лъвовете" се отправят към кратка почивка, след която ще започне подготовката за европейското първенство. То ще се проведе в Италия, България, Финландия и Румъния между 10 и 27 септември.