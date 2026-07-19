Волейбол Публикувано в btvsport.bg Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Волейболистите ни повалиха САЩ насред Чикаго! Финалите в Лига на нациите са все по-близо Снимка: VNL

България постигна изключително ценна победа над САЩ с 3:1 (25, -22, 24, 18) в Чикаго и направи сериозна крачка към класиране за финалите в Лига на нациите.

Тимът на Джанлоренцо Бленджини показа характер, стабилност в решаващите моменти и заслужено надделя над домакините пред близо 7500 зрители.



Първият гейм премина през множество обрати. Американците на няколко пъти изграждаха преднина, но "лъвовете" неизменно намираха отговор. След силни изяви на Александър Николов, Аспарух Аспарухов и Мони Николов волейболистите ни наваксаха изоставането си и в драматичен финал затвориха частта с 27:25 след ас на Илия Петков.





Във втория гейм България започна уверено и поведе рано, но САЩ постепенно обърнаха в своя полза, възползваха се и от няколко наши грешки и изравниха след 25:22.





Снимка: VNL

Третата част се оказа ключова. България отново наложи темпото чрез силен сервис и отлична блокада, но американците успяха да заличат пасив и дори да поведат. В края българският тим демонстрира класа. Александър Николов и Алекс Грозданов поведоха отбора напред, а решителната блокада на Илия Петков донесе успех с 26:24.

В четвъртата част националите не оставиха съмнение кой е по-добрият отбор на терена.



С успеха над САЩ България затвърди отличното си представяне в Лигата на нациите и запази реални шансове за място сред най-добрите отбори във финалната фаза.

Националите ни изиграха най-силния си мач от началото на тазгодишното издание на VNL и завършиха срещата с впечатляващите 10 аса, 14 блокади и 43% отборна ефективност в атака.

Снимка: VNL . Аспарух Аспарухов завърши с 12 точки, Денислав Бърдаров добави 10, а капитанът Алекс Грозданов и Симеон Николов реализираха по три точкови блокади.

Отборът на Бленджини е на шесто място с 20 точки след втория пореден успех в комерсиалната надпревара. Лидер е Япония с 27, пред Полща - 26 и Словения - 23. Следват САЩ - 25 и Италия - с 23.