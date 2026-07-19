Волейболистите ни повалиха САЩ насред Чикаго!
Финалите в Лига на нациите са все по-близо
България постигна изключително ценна победа над САЩ с 3:1 (25, -22, 24, 18) в Чикаго и направи сериозна крачка към класиране за финалите в Лига на нациите.
Тимът на Джанлоренцо Бленджини показа характер, стабилност в решаващите моменти и заслужено надделя над домакините пред близо 7500 зрители.
Първият гейм премина през множество обрати. Американците на няколко пъти изграждаха преднина, но "лъвовете" неизменно намираха отговор. След силни изяви на Александър Николов, Аспарух Аспарухов и Мони Николов волейболистите ни наваксаха изоставането си и в драматичен финал затвориха частта с 27:25 след ас на Илия Петков.
Във втория гейм България започна уверено и поведе рано, но САЩ постепенно обърнаха в своя полза, възползваха се и от няколко наши грешки и изравниха след 25:22.
В четвъртата част националите не оставиха съмнение кой е по-добрият отбор на терена.
С успеха над САЩ България затвърди отличното си представяне в Лигата на нациите и запази реални шансове за място сред най-добрите отбори във финалната фаза.
Националите ни изиграха най-силния си мач от началото на тазгодишното издание на VNL и завършиха срещата с впечатляващите 10 аса, 14 блокади и 43% отборна ефективност в атака.
Александър Николов бе най-резултатен с 32 точки (3 аса и 2 блокади). Аспарух Аспарухов завърши с 12 точки, Денислав Бърдаров добави 10, а капитанът Алекс Грозданов и Симеон Николов реализираха по три точкови блокади.
Отборът на Бленджини е на шесто място с 20 точки след втория пореден успех в комерсиалната надпревара. Лидер е Япония с 27, пред Полща - 26 и Словения - 23. Следват САЩ - 25 и Италия - с 23.Изберете BTVsport.bg като любим източник в Google