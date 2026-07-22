Волейбол Публикувано в bTV Спорт екип Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Посрещнаха триумфално бронзовите от Евроволей 2026 (ВИДЕО) Поставиха отбора на първо място и резултатът не е случаен, щастлив е селекционерът Мирослав Живков (U18)

Триумфално посрещане за юношеския национален отбор на България по волейбол до 18 години. Младите ни волейболисти спечелиха бронзовите медали на европейското първенство в Италия. Тимът ни остана на крачка от финала, след като загуби от Полша с драматичен тайбрек.

Специалната церемония се проведе в зала "Христо Ботев", където "лъвовете" и треньорският щаб получиха почетни благодарствени плакети от Българската федерация по волейбол за своето достойно представяне и постигнатия успех.

Адриан Ганев и Никола Градинаров взеха индивидуални награди и бяха избрани в идеалния отбор на Евроволей 2026. Българските национали се наредиха сред лидерите в няколко индивидуални статистически показатели.

Това е втори бронзов медал за България в тази възраст след успеха на Евро 2022 в Грузия.

Снимка: bvf.bg

Резултатът не е случаен

В рамките на церемонията приветствия към отбора отправиха президентът на БФВ Любомир Ганев и представители на федерацията, които благодариха на играчите за отдадеността, професионализма и достойното представяне с националния екип.

"Поговорихме си, че можем да спечелим нещо, което да покажем, а не нещо само, за което да разказваме. Успяха да обединят усилия, поставиха отбора на първо място. И резултатът не беше случаен.", каза селекционерът Мирослав Живков.

"Може би не ни стигна шансът и ни надигра Полша на полуфинала, но така се стече положението. Радваме се, че завършихме с победа.", коментира капитанът Никола Великов.