Волейбол Публикувано в bTV Спорт екип Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация "Лъвовете" сразиха Италия за бронза на Евроволей (U18) Категорична победа за България

Националният отбор на България спечели бронзовите медали на Евроволей 2026 (U18). В малкия финал "лъвовете" сразиха Италия с 3:0 гейма (25:19, 25:19, 25:23).

Най-резултатен за "трикольорите" със 17 точки стана Никола Градинаров, а 13 за успеха добави Павел Дженев.

Това е втори бронзов медал за България в тази възраст след успеха на Евро 2022 в Грузия.

Трети в Европа

Българите доминираха в първия гейм и допуснаха само 19 точки, а вторият бе по-равностоен в началото си. Младите национали направиха силна серия в средата на гейма и поведоха с 15:11, заради което италианците взеха таймаут. Това не помогна, България получи 6 геймбола и реализира втория с атака на Дженев.

Италианците надигнаха глава в третия гейм и поведоха с 18:16, но сервис в аут и две поредни блокади на Градинаров обърнаха резултата в полза на България. Последва серия на националите, които реализираха мачбол с блокаут след нова атака на Градинаров.

Съставите

БЪЛГАРИЯ: Никола Великов, Павел Дженев, Антоан Веселинов, Никола Градинаров, Адриан Ганев, Кристиян Косев - Ивайло Донов-либеро (Георги Димитров, Петър Антонов)

ИТАЛИЯ: Пиетро Карло Бевилакуа, Диего Бусолари, Никола Масари, Якопо Илири, Микеле Манини, Самуеле Сторини - Андреа Ризо-либеро (Томазо Галинеола, Леонардо Мерни , Леонардо Фатина)