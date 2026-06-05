Световен футбол Публикувано в bTV Спорт екип Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация 10 милиона за 16-годишен! Футболът полудя! Гиганти се отказват от вундеркинд заради безумна цена

Европейски грандове се надпреварват за подписа на Кенет Айххорн — едва 16-годишният халф на Херта Берлин, който вече е определян от скаути като един от най-големите таланти в света за възрастта си. Това, което започна като обикновен трансферен интерес, бързо се превърна в сделка с шокиращи финансови искания.

Дълго време Байерн Мюнхен изглеждаше като сигурен фаворит. Спортният директор Макс Еберл поддържал директен контакт със семейството и агентите още от март, а дори и треньорът Венсан Компани е бил част от разговорите. Всичко обаче се разпада в началото на юни, когато идва финансовият шок: лагерът на играча и родителите му поставят условие за 10 000 000 евро само за подпис — сума, която надхвърля дори клаузата за откупуване от Херта.

Родители

В Байерн първоначално били склонни да преговарят, но Надзорният съвет категорично блокира сделката, определяйки я като „неприемлива инвестиция“ за тийнейджър без мачове в мъжкия футбол. Резултатът: Байерн се оттегля.

Ситуацията бързо се разпространява из Германия. Борусия Дортмунд и РБ Лайпциг също имат интерес, но и те в крайна сметка се отказват — не заради таланта на Айххорн, а заради финансовия пакет, който разклаща вътрешните им заплатни структури.

На Острова

Така в надпреварата остават английските гиганти — най-вече Ливърпул и Манчестър Сити, където подобни суми не са особен проблем. Но Брекзит правилата създават нова бариера: чуждестранни играчи под 18 години нямат право да играят във Висшата лига веднага. Затова Ливърпул обмисля хитър план — предварителен договор, комбиниран с развитие в Германия. В последните дни се обсъжда вариант Айххорн да бъде оставен под наем в Байер Леверкузен за две години, преди да пристигне на „Анфийлд“ като вече готов играч на 18.