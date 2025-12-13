bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Заради грешен превод: Тревата на Борусия расте на... турбо фолк (ВИДЕО)

Изненадващ подборна музика от германския тим

Били ли сте на "Сигнал Идуна Парк"? Ако не сте, а само сте гледали по телевизията, то сте наясно, че тревата на едни от емблематичните европейски стадиони е в перфектно състояние. 

Оказва се, че тайната на екипът на Борусия Дортмунд, който поддържа "зеления килим" е... музиката

И по-точно сръбският турбо фолк от началото на 21-ви век. 

"Узечу ти све..."

Спомняте ли си, че през 2003-2004 г. у нас почти отвсякъде гърмеше хитът на Индира Радич и Ален Исламович "Lopov"

У нас същата мелодия бе използвана за песента на Ивана "Шампанско и сълзи". Двете певици дори имаха няколко съвместни концерта. 

След този хит Индира Радич имаше и още няколко, но никой не надмина успеха на "Lopov", което в превод означава "Крадец". 

Неточен превод

Как тази песен е достигнала до Борусия Дортмунд, все още не знаем. Вероятно чрез голямата балканска общност в града - сърби, босненци, хървати. Самата Индира Радич е от село Драголовци в Босна и Херцеговина. Партньорът ѝ за тази песен - Ален Исламович, е от Добой в Босна и е бивш вокалист на емблематичната група "Бело дугме". 

Но пък в Борусия със сигурност са... пообъркали превода. Въпреки голямата балканска общност наоколо. 

"Znam ja kositi" ("Знам да кося") пише на краткото видео с песента в "Тик Ток" профила на клуба. 

Всъщност оригиналният текст е "Znam ja ko si ti" ("Знам аз кой си ти").

