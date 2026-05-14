Левандовски пред колосална сделка: 90 милиона евро на сезон!

Роберт Левандовски е все по-близо до нова дестинация извън Европа, след като договорът му с Барселона изтича в края на сезона и към момента няма индикации за неговото подновяване.

Според последна информация, около бъдещето на полския нападател се очертава сериозен интерес от Саудитска Арабия, където няколко клуба следят ситуацията внимателно. Най-често споменаваното име е Ал-Хилал, който е готов да предложи договор с изключително висока финансова стойност.

Става дума за оферта, която може да достигне около 90 милиона евро годишно, което би поставило Левандовски сред най-високоплатените футболисти в света, редом до имена като Кристиано Роналдо, Лионел Меси и Карим Бензема.

Въпреки че нападателят имаше доходоносни договори в Байерн Мюнхен и Барселона, предложението от Близкия изток изглежда като нов финансов връх в кариерата му.