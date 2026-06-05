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btvsport.bg

Официално: Ливърпул избра наследника на Слот

"Готов съм за предизвикателството!" Новият мениджър на Ливърпул изпрати силно послание

Официално: Ливърпул избра наследника на Слот
 

Ливърпул официално представи Андони Ираола като нов мениджър на клуба. Испанският специалист наследява Арне Слот и поема кормилото на „червените“ в момент, в който очакванията на „Анфийлд“ са насочени към нова ера на успехи. Макар от клуба да не разкриха подробности около контракта му, информациите сочат, че договорът е до лятото на 2029 г.

 Назначението на Ираола е логичен резултат от впечатляващата му работа начело на Борнемут. В рамките на три сезона той превърна „черешките“ от отбор, борещ се за оцеляване, в една от сензациите на английския футбол. След 12-о и 9-о място във Висшата лига, през изминалата кампания Борнемут завърши на рекордната шеста позиция и си осигури историческо участие в Лига Европа – първо европейско приключение в клубната история. Само три точки разделиха тима от сензационно класиране за Шампионската лига.

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Още по-впечатляваща бе формата на отбора през втората половина на сезона, когато Борнемут допусна едва едно поражение в първенството – драматичната загуба с 2:3 от шампиона Арсенал.

В първото си интервю като наставник на Ливърпул Ираола не скри вълнението си от възможността да работи на един от най-емблематичните стадиони в световния футбол.

„Бил съм от другата страна и никога няма да забравя атмосферата на „Анфийлд. Спомням си гола на Федерико Киеза в края на първия мач от сезона. При 2:2 вярвахме, че можем да си тръгнем с нещо, но след попадението стадионът буквално избухна. Сега искам да изпитам същата емоция, но като част от Ливърпул“, заяви испанецът.

Той подчерта, че е наясно с огромната отговорност, която поема, и че възнамерява бързо да спечели доверието на клуба и привържениците.

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„Ливърпул ми дава възможността да работя с футболисти от най-висока класа и да се боря за най-големите трофеи. Не мога да давам обещания, но отлично разбирам какво означава този клуб и какви са очакванията към него. Готов съм за това предизвикателство“, добави Ираола.

43-годишният специалист е водил още АЕК Ларнака, Мирандес и Райо Валекано, а сега прави най-голямата крачка в треньорската си кариера. Той става едва вторият испански мениджър в историята на Ливърпул след Рафаел Бенитес, който между 2004 и 2010 г. изведе клуба до триумф в Шампионската лига и остави трайна следа в историята на „червените“.

 

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