Световен футбол Публикувано в btvsport.bg Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Официално: Ливърпул избра наследника на Слот "Готов съм за предизвикателството!" Новият мениджър на Ливърпул изпрати силно послание

Ливърпул официално представи Андони Ираола като нов мениджър на клуба. Испанският специалист наследява Арне Слот и поема кормилото на „червените“ в момент, в който очакванията на „Анфийлд“ са насочени към нова ера на успехи. Макар от клуба да не разкриха подробности около контракта му, информациите сочат, че договорът е до лятото на 2029 г.

Here's your chance to win a home shirt signed by Andoni Iraola — Liverpool FC (@LFC) June 4, 2026

Назначението на Ираола е логичен резултат от впечатляващата му работа начело на Борнемут. В рамките на три сезона той превърна „черешките“ от отбор, борещ се за оцеляване, в една от сензациите на английския футбол. След 12-о и 9-о място във Висшата лига, през изминалата кампания Борнемут завърши на рекордната шеста позиция и си осигури историческо участие в Лига Европа – първо европейско приключение в клубната история. Само три точки разделиха тима от сензационно класиране за Шампионската лига.

Още по-впечатляваща бе формата на отбора през втората половина на сезона, когато Борнемут допусна едва едно поражение в първенството – драматичната загуба с 2:3 от шампиона Арсенал.

В първото си интервю като наставник на Ливърпул Ираола не скри вълнението си от възможността да работи на един от най-емблематичните стадиони в световния футбол.

„Бил съм от другата страна и никога няма да забравя атмосферата на „Анфийлд“. Спомням си гола на Федерико Киеза в края на първия мач от сезона. При 2:2 вярвахме, че можем да си тръгнем с нещо, но след попадението стадионът буквално избухна. Сега искам да изпитам същата емоция, но като част от Ливърпул“, заяви испанецът.

Той подчерта, че е наясно с огромната отговорност, която поема, и че възнамерява бързо да спечели доверието на клуба и привържениците.

„Ливърпул ми дава възможността да работя с футболисти от най-висока класа и да се боря за най-големите трофеи. Не мога да давам обещания, но отлично разбирам какво означава този клуб и какви са очакванията към него. Готов съм за това предизвикателство“, добави Ираола.

43-годишният специалист е водил още АЕК Ларнака, Мирандес и Райо Валекано, а сега прави най-голямата крачка в треньорската си кариера. Той става едва вторият испански мениджър в историята на Ливърпул след Рафаел Бенитес, който между 2004 и 2010 г. изведе клуба до триумф в Шампионската лига и остави трайна следа в историята на „червените“.