"Ако дойдеш в Париж, ще ти отрежем трите пръста" (СНИМКА)

Сръбският национал Душан Влахович все още не е напуснал Ювентус, камо ли преминал в ПСЖ, но вече получи смразяващи заплахи в Париж.

Група фенове на "принцовете" опънаха транспарант пред стадион "Парк де Пренс" с шокиращо послание:

"Влахович, ако дойдеш в Париж, ще ти отрежем трите пръста."

Причината е, че сръбският национал най-често празнува след гол с вдигнати три пръста, но и защото се е снимал с тениска с карта, на която Косово е изобразена като част от Сърбия.

