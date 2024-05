Алонсо е осмият треньор, който печели титла без загуба! (ВИДЕО)

Шаби Алонсо влезе в историята, ставайки първият треньор в Бундеслигата, който печели титлата без поражение, и е един от осемте, които правят това в Топ 5 първенствата на Стария континент.

Първият, който успява, е Уилям Съдел, той става шампион на Англия с Престън през 1888/89 без поражение.

Фред Пентланд извежда Атлетик Билбао до върха в Испания през 1929/30.

Скоро след това Реал Мадрид постигна такъв успех под ръководството на Липо Херцка през 1931/32.

Алберто Бигон също завърши без загуба с Перуджа през 1978.

В новата история Фабио Капело марширува с Милан през 1991/92 г., а Арсен Венгер - през сезон 2003/04.

Антонио Конте с Ювентус го направи през 2011/12, а сега Шаби Алонсо успя с Леверкузен.

За първи път в историята на германското първенство клуб премина през целия сезон без нито една загуба: "аспирините" спечелиха 28 победи и завършиха наравно 6 пъти, като отбелязаха 89 гола и допуснаха 24 в шампионата.

Титлата е първа в историята на клуба.

