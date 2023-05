Арсенал продължава да диша във врата на Манчестър Сити

Арсенал отново показа, че няма намерение да се отказва от титлата във Висшата лига. Футболистите Микел Артета сразиха Нюкасъл s 2:0 в мач от 35-ия кръг.

Arsenal keep their title hopes alive after winning an absorbing encounter#NEWARS pic.twitter.com/vUkUKWVDoI