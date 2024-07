Арсенал се разбра с Калафиори

Арсенал и Болоня постигнаха окончателно споразумение за трансфера на защитника Рикардо Калифиори, съобщава Фабрицио Романо.

За този трансфер се говори от месец. В началото италианският национал бе близо до Ювентус, но когато "топчиите" се включиха в наддаването, "Старата госпожа" се оттегли.

Според последната информация Арсенал и Болоня са се споразумели за 50 милиона евро плюс 5, които ще бъдат платени чрез бонуси.

Калифиори договори личните условия за петгодишен договор по-рано.

EXCL: Arsenal and Bologna have reached an agreement for Riccardo Calafiori, after breakthrough revealed earlier!



Understand fee is €40m plus €5m add-ons and sell-on clause.



Final step needed: Basel and Bologna to agree 50% sell-on payment terms, then… here we go!pic.twitter.com/ueCZ3XOu5f