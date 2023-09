Аз съм Роналдо и имам 850 гола!

Кристиано Роналдо отбеляза гол №850 в кариерата си, а отборът му Ал Насър постигна трета поредна победа в първенството на Саудитска Арабия. Португалецът се разписа веднъж при успеха с 5:1 над Ал Хазем в среща от петия кръг.

Португалецът беше точен в 68-ата минута, когато направи резултата 4:1. Той добави и две асистенции в срещата - за първия и за третия гол. Едно попадение в мача вкара и Садио Мане.

От началото на сезона португалецът е с шест гола и четири асистенции. Грандът от Рияд стартира с две поредни поражения в първенството и е на шесто място в класирането.

Another great team performance !

We keep improving.

Let’s go @AlNassrFC

850 career goals and still counting!pic.twitter.com/BmmOx1nAtJ