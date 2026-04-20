Байерн има нов талисман, а причината е... кражба

Шампионът на Германия избра нетрадиционен символ

Байерн Мюнхен има нов талисман, а причината за появата му е необичайна! Вчера баварският колос стана шампион на Германия за 35-и път, като подпечата триумфa с успех с 4:2 срещу Щутгарт у дома.

Тимът на Венсан Компани не получи Сребърната салатиера на Алианц Арена. Това ще стане на 16 май, когато ще се изиграе последният кръг от сезона в Бундеслигата.

След края на мача с Щутгарт обаче футболистите на Байерн облякоха специално изработени фланелки с изобразена върху тях странна птица. Те разнасяха и керамична статуетка с въпросното пернато.

Това събуди любопитството на феновете. Що за птица е новият талисман? Тайната зад този нетрадиционен за мюнхенци символ се знае от малцина.

На късмет

Фигурката е на какаду - папагал, разпространен в Австралия, Индонезия, Филипините и Папуа Нова Гвинея. По време на празненствата по случай титлата миналата година отборът открадва порцеланова фигурка на какаду от местен ресторант.

След това тя официално е подарена на клуба от заведението, а в знак на благодарност, комбинирана със суеверие, в Байерн превръщат какадуто в свой неофициален талисман. Така то се нарежда до мечока Берни, изпълняващ тази роля близо 22 години.

Явно какаду е кацнало на рамото на Компани и му носи късмет, защото Байерн гледа към требъл. След титлата, постигната с исторически голов рекорд, баварците са устремени към трофеите в Купата на Германия и Шампионската лига, където са на полуфинал - съответно срещу Байер Леверкузен и Пари Сен Жермен.

