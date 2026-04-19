Байерн сложи 35-ата корона с голов рекорд

Байерн Мюнхен е шампион на Германия за 35-и път! Баварците си осигуриха трофея 4 кръга преди края на сезона. Тимът на Венсан Компани победи с 4:2 Щутгарт у дома и вече е недостижим на върха в Бундеслигата.

Байерн има 79 точки, пред Борусия Дортмунд с 64 и Лайпциг с 59, а Топ 4 оформя Щутгарт с 56.

Триумфът беше постигнат с клубен рекорд от 161 гола във всички турнири. Предишният бяха 159-те попадения през сезон 2019/2020.

Машината включи след половин час

На Алианц Арена гостите започнаха силно и поведоха в 21' чрез Крис Фюрих. Байерн обаче стигна до 3:1 на почивката с голове на Рафаел Герейро в 31', Николас Джаксън в 33' и Алфонсо Дейвис в 37'.

В 52' Хари Кейн покачи на 4:1, а резервата Чема Андрес вкара за "швабите" 2 минути преди изтичането на редовното време.

Байерн гледа към требъл. На баварците предстои полуфинал за Купата на Германия срещу Байер Леверкузен и сблъсък с Пари Сен Жермен крачка преди спора за трофея в Шампионската лига.

В следващия кръг от Бундеслигата Байерн гостува на Майнц, а Щутгарт приема Вердер Бремен.