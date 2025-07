Беше най-добрият футболист на всички времена, а после нещата тръгнаха надолу

Роберто Баджо напусна града в края на кариерата си, защото вече не можеше да понася погледите на улицата и да си спомня за най-трудния момент от кариерата си. Днес живее на село, изглежда съвсем различно, но е по-щастлив. Баджо е един от най-добрите футболисти в света на всички времена, но някак си е помнен с пропусната дузпа на финала на световното първенство през 1994 г. срещу Бразилия.

Но той не беше само това. Баджо носи екипите на Ювентус, Милан и Интер, оставяйки дълбока следа във Фиорентина. Беше футболист, който накара поколения и поколения момчета да се влюбят във футбола, нещо, което само играч с десетка на гърба и прическа, която прави разлика, може да направи толкова лесно.

