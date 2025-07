Бивш халф на Арсенал бе обвинен в 5 изнасилвания (ВИДЕО)

Доскорошният полузащитник на Арсенал - Томас Партей, бе обвинен в 5 изнасилвания и 1 сексуално посегателство. 32-годишният футболист ще бъде съден за нападение на 3 жени между 2021 и 2022 г.

Обвиненията са в резултат от тригодишно разследване на "Скотланд Ярд" и идват само 5 дни след изтичането на договора му с "артилеристите". В момента Партей е без клуб след 5 сезона във Висшата лига с екипа на Арсенал.

Ганайският халф е обвинен в 5 изнасилвания. Две от тях са срещу една жена, а останалите три - срещу друга. Обвинението за сексуално посегателство е срещу трета жена. Имената на предполагаемите жертви не се споменават. Партей ще се яви в магистратския съд в Уестминстър на 5 август.

