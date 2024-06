Бивша звезда от Висшата лига е в болница с опасност за живота

"Всички в клуба изпращат любовта си към Кевин Кембъл и семейството му след новината, че бившият ни нападател е в много лошо здраве. Ние мислим за него.", написаха от вицешампиона на Англия.

Everyone at the club is sending love to Kevin Campbell and his family, following news that our former striker is very unwell. We’re thinking of you, @1kevincampbell pic.twitter.com/j3n3FVNyWj

С подобно съобщение излязоха и от "карамелите".

We have been made aware our former striker Kevin Campbell is currently very unwell.



Not just a great footballer but an incredible person, Kevin is, and always has been, a fighter and we wish him and his family well at this challenging time.



Sending all our love,… pic.twitter.com/9uPfKZpxp0