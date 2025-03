Депай предизвика масов бой в Бразилия (ВИДЕО)

Бившият играч на Манчестър Юнайтед, Барселона и Атлетико Мадрид - Мемфис Депай, попадна под светлината на прожекторите на мача между неговия Коринтианс и Палмейрас. Той предизвика масой бой с два червени картона.

Коринтианс посрещна Палмейрас във втория мач от финала на Campeonato Paulista, което е най-високото ниво в бразилския щат Сао Пауло. След победа с 1:0 в първата среща, Коринтианс сега трябваше да запазят мрежата си суха, за да подсигурят рекордната си 31-а титла и първа от 2019 година.

Двубоят вървеше с резултат 0:0, като преимуществото бе за гостите, които изпуснаха и дузпа чрез капитана си Рафаел Вейга. В заключителните секунди Мемфис Депай получи топката в близост до корнера след свободен удар. Той обаче не бързаше да прати топката в наказателното поле, а вместо това реши да бави време, като стъпи с двата крака върху нея.

Campeonato Paulista final today, last minute. Corinthians has the lead against Palmeiras. And Memphis Depay does this. Total brawl, two yellow cards, two red cards, and 16 minutes of added time.



Don't try to understand it. pic.twitter.com/jvFSPSfG0z