Дост от болницата: Чувствам се добре (ВИДЕО)

Нападателят на НЕК Ниймиген Бас Дост публикува снимка и кратко съобщение от болницата. Бившият национал на Нидерландия колабира по време на двубоя с АЗ Алкмаар, а мачът беше прекратен.

"Помощта, която получих на терена, беше фантастична. Сега съм в болница и се чувствам добре. Благодаря за цялата подкрепа!", гласи посланието на Дост.

Той се срина в централния кръг на терена без никакъв контакт в 90-ата минута. Играта продължи още няколко секунди, преди реферът да осъзнае сериозността на ситуацията. Първи до Бас се доближи защитникът на АЗ Дейвид Молер Улф. Именно той даде сигнал към медицинския щаб да се отзове максимално бързо.

34-годишният ветеран е сред най-опитните футболисти в нидерландското първенство. Той има 18 мача за националния отбор и има голове из цяла Европа с екипите на Хееренвеен, Волфсбург, Спортинг Лисабон и Брюж.

Bas Dost: “Het gaat goed met me. De hulp die ik op het veld heb gekregen was fantastisch. Ik ben nu in het ziekenhuis en ik voel me goed. Bedankt voor alle support!” pic.twitter.com/0WY5sAnQ87