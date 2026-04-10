Феновете бесни заради ръкавите на куп екипи за световното по футбол

Огромна част от футболистите ще са като излезли от Старт Трек

Необичаен проблем притесни хиляди фенове, които вече си купиха от официалните екипи на част от тимовете за световното първенство по футбол в САЩ, Канада и Мексико през лятото. 

Става дума за нов дизайн, използван от известната фирма, която облича Франция, Бразилия, Англия, Нидерландия, Хърватия и още няколко от националните отбори. 

Феновете алармират, че всички тези екипи много наподобяват облеклата от космическата сага "Стар Трек" заради... дизайна при рамената. 

Шевовете

Причината за стърчащите рамене е нова технология за подсилване на шевовете именно в тази област

Само че от фирмата явно не са преценили, че по този начин фланелката не приляга добре и те продължават да стърчат. 

Това се видя при последните контроли, в които отборите използваха именно новите си екипи. 

В последните мачове Мбапе, Федерико Валверде, Лука Модрич, Каземиро тичаха по терена с повдигнати рамене. 

Феновете

Футболистите все още не са изразили публично разочарованието си, но феновете го направиха. 

В социалните мрежи редица привърженици са категорични, че дизайнът не им харесва и дори е неудобен, особено след като са платили около 200 долара за екип.

"Доста тъп дизайн. Нямах търпение да получа екипа си, защото изглеждаше много красив, но самото изпълнение е подигравка", пише един.

"Нямам идея какво са мислели от компанията. Май и те нямат идея", добавя други.

"Дай ги бойкотираме! Бъзикат се с нас!", призовава трети.

Отговорът от компанията

От бранда веднага реагираха и обясниха, че дизайнът е изработен с помощта на модерни технологии и изкуствен интелект. Новият шев на рамената трябвало да помага при охлаждането на футболистите.

Добрата новина е, че вече работят за подобрение. 

"Винаги държим на себе си и на нашите продукти на най-високите стандарти, но този път не ни се получи. Работим бързо, за да изработим екипите по най-удобния начин за играчите и феновете, защото всеки комплект трябва да отразява грижата, прецизността и гордостта, които играта заслужава.", казаха от фирмата за "Гардиън".

