ФИФА с дарение от 1 милион долара за пострадалите в Турция и Сирия

ФИФА също оказа подкрепа на пострадалите от опустошителните земетресения, които удариха Турция и Сирия в ранните часове на 6 януари. Международната футболна асоциация дари 1 милион долара чрез благотворителната си фондация за набавяне на хуманитарна помощ за хората, засегнати от трагедията. Това обявиха от организацията.

The FIFA Foundation is to provide USD 1 million in aid to victims of the earthquakes in Türkiye and Syria.



All of our thoughts are with those who have been affected