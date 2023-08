Футболист просълзи съотборници с изпълнение в съблекалнята (ВИДЕО)

Само преди дни от английския футболен клуб Суиндън се похвалиха, че са привлекли в редиците си Удока Годуин-Малиф. Едва ли някой от ръководството е предполагал, че освен да действа добре в защита, той има и повече от отлични гласови данни.

В последните години стана традиция новобранците във футболен отбор да пеят своя любима песен пред съотборниците. Целта на "упражнението" е те да бъдат приети по-бързо от останалите и, разбира се, да бъдат породени безброй иронични коментари и закачки. В този слуачй Удока не само направи обратното, а смая всички в съблекалнята.

Първият мач на Суиндън с Колчестър в Лига 1 беше прекратен заради наводнен терен. Влизайки в съблекалнята, Гудуин-Малиф избра момента за "кръщението", а песента беше на Джон Леджънд - All of me. Изпълнението му беше изключително и разчувства съотборници и треньори. Някои бяха до такава степен смаяни, че не посмяха да спират да снимат с телефоните си.

В социалните мрежи феновете на отбора написаха: "Невероятен глас. Време е да отиде в звукозаписно студио за още една заплата." Друг добави: "Ако с футбола не му потръгне, е ясно, че може да бъде дубльор на Джон Леджънд".

Мнозина в коментарите се обединиха в мнението, че Гудуин-Малиф трябва да кандидатства за популярното предаване "Великобритания търси талант".