Футболистка поиска да смалят гърдите ѝ в играта FIFA (ВИДЕО)

Футболистка отправи странна молба към компанията-издател на популярната игра FIFA. Бившата американска националка Сидни Леру - световна и олимпийска шампионка от 2016 г., поиска програмистите да смалят гърдите на виртуалния ѝ образ.

Леру, която носи екипа на Ейнджъл Сити в САЩ е нападател с рейтинг 81 от 100. 32-годишната американка, родена в Канада, е играла още за Ванкувър Уайткепс, Сиатъл Саундърс и Орланд Прайд.

"Имам лента на главата, татус на врата и оформени вежди, дори са уголемили гърдите ми. Смалете ги малко. На този етап дори съм готова да запазя тези вежди.", написа Леру в "Туитър" относно FIFA 16.

Тя се подигра на EA Sports и под видео, в което празнува свое попадение в актуалната версия на играта: "За това ли им позволих да сканират цялото ми тяло..."

Леру стигна още по-далеч - смени профилната си снимка в социалната мрежа със скрийншот от играта, коментирайки: "Ще уплашите децата ми".

You are going to scare my children. pic.twitter.com/LkxwQg37EF