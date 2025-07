„Футболният свят е по-беден“: Левски, Реал, ПСЖ и други се сбогуват с Жота

„Винаги ще те помним. Прегръдка до небето“ и още стотици хиляди изказани съболезнованията за семействата на Диого Жота и неговия брат Андре.

Целият футболен свят спря да се върти след трагичната новина за смъртта на братята Жота. Бивши отбори и съотборници показаха своята подкрепа в трудния момент, който техните семейства преживяват.

"Трудно ми е да понеса тази новина и все още не мога да повярвам. Невероятен приятел и най-вече страхотен баща. Благодаря ти за всичко, приятелю. Винаги ще те помним. Прегръдка до небето", публикува в социалните мрежи бившият му съотборник в Уулвърхемптън Раул Хименес.

Друг негов бивш колега от "вълците" и националния отбор на Португалия – Рубен Невеш, написа: "Казват, че губиш хората само когато ги забравиш. Аз никога няма да те забравя!"

Левски също изрази своята скръб в коментар под поста на Ливърпул.

„Футболният свят е по-беден“, пък написа португалският Спортинг Лисабон.

Юношеският отбор на Диого – Порто, както и Реал Мадрид, Челси, ПСЖ и още стотици други също изказаха своите съболезнования.

Юрген Клоп - бившият му треньор и човекът, който го доведе в Ливърпул, изля чувствата си с публикация в социалните мрежи.

Jurgen Klopp on Instagram. ❤️



“This is a moment where I struggle!



There must be a bigger purpose!



But I can't see it!



I'm heartbroken to hear about the passing of Diogo and his brother André.



Diogo was a not only a fantastic player, but also a great friend, a loving and… pic.twitter.com/WlYMkfKZVc