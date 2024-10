Гол №906: Роналдо не спира да бележи

Със своя гол №906 в кариерата Кристиано Роналдо помогна на Португалия да победи Полша с 3:1 в Лигата на нациите. Петкратният носител на Златната топка се разписа за националния отбор в трети пореден двубой.

Бернардо Силва откри резултата в средата на първото полувреме, а Роналдо удвои в 37-ата. Футболистът на Ал Насър остана на терена до 63-ата минута, когато отстъпи мястото си на Диого Жота.

Поляците намалиха в 78-ата минута чрез Пьотър Желински, но в 88-ата минута Ян Беднарек си отбеляза автогол. Халфът на Лудогорец Якуб Пьотровски пък остана неизползвана резерва в мача.

Португалия събра пълен актив от 9 точки след 3 победи. Хърватия остава на втора позиция с 6, Полша е с 3, а Шотландия е без точка.

