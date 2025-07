Христо Стоичков скърби: Животът е толкова жесток!

Вълна от съпричастност към семейството и близките на Диого Жота и брат му Андре след новината за кончината им в автомобилна катастрофа. Трагедията е огромна, а съболезнованията валят от цял свят.

Съболезнования от Христо Стоичков

Христо Стоичков, един от най-великите футболисти в българската история, също изказа съболезнования на близките на футболиста на Ливърпул и неговия брат.

"Животът може да е толкова хубав, но и толкова жесток! Не мога да повярвам! Двама млади мъже, двама отлични футболисти вече ги няма! Най-искрени съболезнования към близките на Диого Жота и Андре Силва! На всички техни фенове в Ливърпул и Пенафиел! На целия футбол! You will never walk alone!", написа Стоичков в социалните мрежи.

Автомобилната катастрофа

Изпреварване и спукана гума е причината за катастрофата, в която загинаха футболистът на Ливърпул Диого Жота и брат му Андре. Това съобщават испанските власти, цитирани от Би Би Си.

По-рано днес стана ясно, че Жота е загинал малко след полунощ на 3 юли в испанската провинция Самора.

Властите в Испания разкриха подробности за трагедията, която се случи на път А-52 в страната, в близост до градчето Паласиос де Санабриа, в северозападната част на страната, близо до границата с Португалия.

28-годишният Жота и брат му, на 26 години, били в автомобила марка "Ламборджини" и изпреварвали друга кола. По време на разминаването се пука гума, автомобилът излиза от пътя и се запалва.

Огънят бързо обхваща и съседни дървета и храсти.

Пламъците са толкова жестоки, че медиците, които пристигат, само могат да констатират смъртта на двамата.

За окончателното идентифициране на жертвите е взета ДНК-проба, а разпознаването на автомобила е станало по оцелелия регистрационен номер.

