И Евертън стана американски

"С огромна гордост приветствам един от най-историческите футболни клубове в Англия в нашето глобално семейство – компанията "Фридкин". Евертън представлява гордо наследство и за нас е чест да станем пазители на тази велика институция." – заяви Фридкин в отворено писмо.

"Докато сме нови в клуба, напълно разбираме жизненоважната роля, която Евертън играе в местната култура, история и живота на феновете тук и по света. Ние сме дълбоко ангажирани да почитаме това наследство, като същевременно допринасяме положително за общността, икономиката и хората от този забележителен град." – допълни той.

