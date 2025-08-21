„Най-ценното нещо е да си свободен“: Футболистът, който призна, че е гей, внезапно прекрати кариерата си

Доскоро чешкият национал Якуб Янкто, един от малкото футболисти, които открито се обявяха за хомосексуални, обяви края на професионалната си кариера едва на 29-годишна възраст. Мнозина бяха изненадани от хода на играча, който стана световна новина през февруари 2023 г., когато обяви, че е гей.

Има син от манекенка

Посочената причина е сериозна травма - скъсани връзки на глезена и желание да прекарва повече време със сина си Дейвид.

"Опитах всичко, но глезенът ми не може да понесе футбол на най-високо ниво. Основната причина е синът ми и искам да се посветя на него. Местя се в Прага и ще се отдам на семейството си", написа Янкто в своя Instagram. Синът му на шест години и е роден от връзката му с модела Маркета Отоманска.

Той направи кариера в Италия (Удинезе, Сампдория), игра за Хетафе, Спарта Прага и последните два сезона в Каляри, където записа 18 участия и отбеляза един гол. Има 45 мача за чешкия национален отбор и 4 гола, а през 2022 г. спечели шампионата със Спарта.

"Парите не са всичко, най-ценното е да си свободен и автентичен", каза чехът, който ще стане треньор на младежките отбори на Дукла Прага.

