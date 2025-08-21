Чакаме медали! Стилияна Николова поведе в многобоя на световното

Стилияна Николова оглави класирането в квалификацията за многобоя при индивидуалистките на 41-ото световно първенство по художествена гимнастика в Рио де Жанейро. Ева Брезалиева е шеста след съчетанията в поток B. Днес българките играха с бухалки и лента. Николова поведе класирането с актив от 88.800 точки (29.350 на обръч, 29.400 на топка, 30.050 на бухалки и 29.050 на лента; *сумират се трите най-високи резултата от квалификацията).

Брезалиева е с общ резултат 83.350 (28.150 на обръч, 27.350 на топка, 27.200 на бухалки и 27.850 на лента). Първите 18 от квалификацията ще спорят за отличията в многобоя.

Високи оценки

Николова е с първи по сила резултат и на двата уреда и вероятно ще си осигури 4 финала на отделните уреди. Брезалиева засега е с осми резултат на бухалки и втори на лента.

Николова започна с бухалки и изигра много силно съчетанието си. Българката получи оценка от 30.050 (14.000 за трудност, 8.350 за изпълнение и 7.700 за артистичност).

Снимка: Анна Недкова, БФХГ

Брезалиева допусна грешка на бухалки и постигна резултат 27.200 (12.600 за трудност, 7.700 за изпълнение и 6.900 за артистичност).

Последваха изпълненията с лента, където Николова отново премина границата от 29 точки - 29.050 (12.500 за трудност, 8.400 за изпълнение и 8.150 за артистичност). Тук Ева получи 27.850 (11.900 за трудност, 8.050 за изпълнение и 7.900 за артистичност) на лента.

Предстоят съчетанията от потоци А, C и D, където са представителките на Германия, Украйна, Италия, Полша и др.