Синьото лято си отива: 0:2 от АЗ Алкмаар (СНИМКИ)

Гостите с тежък удар само за 6 минути, греда за Левски пред 35 000

Синьото лято си отива: 0:2 от АЗ Алкмаар (СНИМКИ)

Европейската приказка на Левски, определяна поетично и като Синьо лято, е към своя край. Футболистите на Хулио Веласкес паднаха с 0:2 от АЗ Алкмаар пред 35 000 на националния стадион и останаха с илюзорни шансове за основната фаза в Лигата на конференциите. Реваншът от плайофите е след седмица в Нидерландия.

"Сините" в никакъв случай не бяха безпомощни. В два случая след почивката те дори бяха много близо до попадение. Най-напред Марин Петков получи чудесен пас от Радослав Кирилов, но стреля право в ръцете на вратаря. След това Евертон Бала разтресе напречната греда с гръмотевично изпълнение на пряк свободен удар.

Гостите обаче действаха с лекота и самочувствие. Те удариха два пъти в рамките на 6 минути в началото на второто полувреме. Един от най-ниските на терена Ибрахим Садик надскочи Майкон и откри резултата с глава.

След това Трой Парът беше точен при добавка след кошмарна колективна грешка в защитата на Левски.

Край на сухата мрежа

Показателно е, че в трите си досегашни мача в Европа този сезон "сините" не бяха допуснали нито един гол - срещу Апоел Беер Шева (0:0), Брага (0:0) и Сабах (1:0). А тимът продължава половинвековната традиция неизменно да прекланя глава пред съперници от Ниската земя.

За последно Левски беше на крачка от груповата фаза в турнира преди две години. Тогава тимът стоя достойно срещу Айнтрахт Франкфурт (0:0, 0:2).

левски аз алкмаар

