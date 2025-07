Игра за Ливърпул, а сега дебютира като футголфър

Бившият играч на Ливърпул - Флорен Синама Понгол, смени футболния терен с голф игрище, но не с обикновени дупки, а с такива с размерите на футболна топка.

Да, точно така. Синама Понгол вече е състезател по все по-нашумяващия спорт - футголф.

40-годишният нападател прекрати кариерата си през 2019 г., но не окачи бутонките си напълно. Той сподели видеоклип в социалните мрежи, като феновете останаха изумени от далечен удар на Понгол, който успя да вкара топката в дупката.

Французинът прекара пет година на "Анфийлд", като феновете на мърсисайдци си го спомнят с гола срещу Олимпиакос в груповата фаза на Шампионска лига през сезон 2004/05. Тогава Ливърпул побеждава гръцкия гранд и се класира за осминафиналите, а по-късно и печели турнира, като финала побеждава Милан, след като обръща "росонерите" от 0:3. Мачът е наречен по-късно "Чудото от Истанбул".

Former Blackburn Rovers player Florent Sinama-Pongolle is now a professional footgolf player.#BRFC | #Rovers pic.twitter.com/Osb9qnhGqL