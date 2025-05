Изневяра с гримьорка и дело за 10 милиона: историята на развода на Тиери Анри

Това е историята на един от най-скъпите разводи в историята на футбола. Тиери Анри и английският модел Никол Клеър Мери бяха смятани за най-красивата двойка, но предателство разруши връзката им.

Двамата се запознават по време на снимките на телевизионна реклама. Между тях веднага пламват чувства, а във всяко интервю нападателят говори за силната им любов.

Фаталното лято на 2007 г.

Женят се пред лятото на 2003 г. в замъка Хайклер, построен през 17 век. На 27 май 2005 г. се ражда дъщеря им Тиа, на която нападателят на Арсенал посвети гол в мач срещу Нюкасъл.

Лятото и есента на 2007 г. донесоха много промени в живота на френския нападател. През юни Анри неочаквано напусна Арсенал и се премести в Барселона. А през септември обяви развода си с английския модел.

Първите съмнения за проблеми в семейството започнаха още през юни. Фенове и журналисти отбелязват, че футболистът е в депресирано състояние и не носи венчална халка. Но двойката не коментира по никакъв начин връзката си.

В Барселона вече е ерген

След като се премести в Каталуния, Анри обяви статута си на ерген. Причината за раздялата - изневяра на футболната звезда. През лятото Клеър Мери случайно видяла съобщения в телефона на съпруга си. Намерила и снимки. Оказа се, че е гримьорка на име Сади Хюлет. Бившият френски национал се запознал с момичето...по време на рекламни снимки.

Снимка: Facebook

"Клер взе телефона от любопитство. И когато видя какво има там, започна да преглежда всички съобщения на съпруга си. Имаше и снимки. Когато Тиери се върна у дома, се скараха сериозно. Той си тръгна сякаш не му пукаше", разказва приятелката на Клеър.

Футболистът не се прибира в следващите две седмици. И започна грозната част...

Иск за милиони

Мери подаде иск за 10 милиона паунда (40% от състоянието на футболиста). Тя също така предяви претенции за половината от съвместно придобития имот: 6-стайно имение в Хампстед. За да спечели делото, моделът наела адвокатът на музикалната легенда Пол Маккартни. Анри не останал по-назад - интересите му в съда били представлявани от кантората, която защитавала принцеса Даяна.

Медиите нарекоха развода на Тиери Анри с модела най-скъпото дело за развод! В крайна сметка Клер Мери успя да вземе от бившия си 8 милиона паунда.

Снимка: Getty Images/Guliver Photos

Лошата серия за семейството на футболиста не свършва дотук. Таблоидът The News of the World пише, че се е подготвял опит за покушение срещу Никол Клеър Мери и дъщеря ѝ. Румънска мафия за трафик на хора планирала да отвлече членове на семейството на известния спортист за откуп.

След развода си с английския модел Тиери Анри не остана сам за дълго. От есента на 2008 г. той е във връзка с босненския модел Андреа Раячич. Двойката все още е заедно, но без брак. Анри и Раячич отглеждат три деца: синовете Тристан и Габриел, и дъщеря Татяна.

