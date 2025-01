Юнайтед удължи договора на Магуайър

Оттогава 31-годишният централен бранител има 222 мача за Юнайтед, в които записа 12 гола и 7 асистенции.

Магуайър спечели два трофея с "червените дяволи" - Купата на лигата (2023) и ФА Къп (2024).

През настоящата кампания защитникът има 16 мача във всички турнири, като отбеляза веднъж - при равенството 3:3 с Порто в Лига Европа.

BREAKING: Manchester United trigger one-year option to extend Harry Maguire’s contract until June 2026!



“We will trigger our option, we need Harry a lot”, says Rúben Amorim.



